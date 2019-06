Ruim tien jaar geleden werd al gewaarschuwd voor de opmars van de eikenprocessierups. Toen was de omvang van de plaag nog enigszins beheersbaar. Het advies tot grootschalige inzet bij de bestrijding werd door de ene gemeente wel en de ander niet opgevolgd. De grootste ramp was echter dat zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer het vertikten te bestrijden. Als voormalig beheerder van de openbare ruimte van een gemeente omringd door gebieden van Natuurmonumenten, spreek ik uit ervaring dat het dus jaarlijks vechten tegen de bierkaai was. De gevolgen van dat halfbakken beleid worden nu in volle omvang duidelijk.

Ruud Scheffer, Kaatsheuvel