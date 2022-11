Brief 1 ’Belastingstelsel moet op de schop’

Nu heb ik veel waardering voor leerkrachten en ik denk dat zij wijs zijn en juiste keuzes maken in de hoeveelheid uren die zij willen maken. Er is namelijk ook vaak een gezin waar de benodigde aandacht naar toe moet. En ja, wie zouden dat beter kunnen dan onderwijsouders? Het is natuurlijk een landelijk probleem dat er een tekort is aan arbeidskrachten en de reden daarvan wordt wekelijk breed uitgemeten in de pers. Namelijk dat werken niet voldoende loont. Alleen is dat juist in het onderwijs niet het geval. Wanneer beide ouders in het onderwijs werken met contracten van 3 dagen dan heb je een zeer royaal salaris.

Onze overheid geeft echter graag en met handenvol uit aan verkeerde keuzes. En daaraan is natuurlijk ook de Tweede Kamer schuldig. In plaats van deze bonus moet er hard gewerkt worden aan een algehele herziening van het belastingstelsel zodat werken loont. Dan kunnen mensen ook andere keuzes maken en wellicht als zij instromer het onderwijs komen versterken. Nu echter blijft iedereen op zijn of haar post. Bang om gepakt te worden door onze overheid. Er moet radicaal een streep door alle toeslagen

J. Koopman

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: