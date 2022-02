Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Je begeeft je als Israël-correspondent voortdurend op glad ijs

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Een vuistdik rapport over een gevoelige kwestie in een van de meest polariserende conflicten ter wereld. En dan in 350 woorden uitleggen hoe het zit. Soms valt het niet mee om correspondent in Israël te zijn. Aan de andere kant: ook 3500 woorden zouden in dit geval niet genoeg zijn geweest.