De fundamentalistische haatbaarden in Iran hebben het straks weer helemaal voor elkaar

Geloof me nou maar, mensen, het komt allemaal goed. Stop met doemdenken, ik weet het plotseling zeker, er is geen enkele reden tot somberheid meer, let wel: wereldwijd. Zojuist is er namelijk een bericht van de telex gerold dat iedereen zal doen beseffen dat de allerhoogste boven-ons-gestelden alles, maar dan ook werkelijk alles onder controle hebben: vanaf 5 september is Iran vicepresident van de Verenigde Naties.

