’Schaamte voor eigenwijs volk’

Onze minister-president drukt ons al maanden op het hart: blijf zoveel mogelijk thuis! Maar zodra het zonnetje schijnt dan hebben we opeens lak aan de minister-president en aan al die mensen die wel thuis blijven, waaronder ikzelf en mijn familie. Wij blijven thuis en vermijden drukke plekken.

Wil men soms jaren in de lockdown leven? Ik niet dus ik houd me aan de regels, maar ik word straks wel gestraft voor de daden van al die hersenlozen!

Een avondklok en nog veel meer maatregelen, dat is dan het resultaat van de daden van dat eigenwijze volkje. In het buitenland zie je dit niet. Daar heeft men respect voor de overheid en hun naasten! Als ik die volle stranden zie dan schaam ik me om Nederlander te zijn!

K. Veen te Ede