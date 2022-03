’Onderzoek zorgbeleid hard nodig’

Er zijn grenzen, door Rutte III overschreden, die tot zeer ernstige gevolgen hebben geleid. Voor veel burgers heeft dit ernstige gezondheidsschade opgeleverd. Er zou een strafrechtelijk onderzoek moeten komen. Gebaseerd op de vele onwaarheden die geuit zijn op vragen van Kamerleden. Onwaarheden waarmee de veiligheid van het land dusdanig werd ondermijnd, dat nu burgers met long covid klachten te maken hebben. En velen ouderen in tehuizen onnodig zijn gestorven! De vier coalitieleden die zorg onder hun hoede hadden hebben in Rutte III hebben al in januari 2021 gelogen over de staat van de zorg en hiermee schijnveiligheid gecreëerd, een ondermijning van de grondwet, en de werkelijke staat van de zorg, hoe gaat Rutte IV dit nu uitleggen aan allen die nu te kampen hebben met long covid en kinderen die een ouder verloren hebben in een tehuis. Een parlementaire enquête is heel hard en snel nodig!

H. Deugd