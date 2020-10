Rutte is door de jaren heen stukje bij beetje losgezongen geraakt van de VVD

Mark Rutte wil door als VVD-leider. De liberaal is inmiddels tien jaar premier. Hij leidde ons land door economisch zware tijden als gevolg van de kredietcrisis. Daar ligt ook zijn kracht. De VVD’er is sterk als pragmatisch manager van een team dat voor een moeilijke, vastomlijnde klus staat. Als die klus eenmaal is geklaard wordt het een lastiger verhaal voor de liberaal. Want dan moet hij de weg wijzen naar nieuwe uitdagingen en komt visie om de hoek kijken. Rutte is daar niet van.