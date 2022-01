’Hoop voor kernenergie’

Door de EU is kernenergie ook al ’groen’ verklaard. De uitstekende columns van Ronald Plasterk hebben wellicht effect gehad. Het afvalprobleem moet nog wel worden opgelost als de hele wereld op atoomstroom overgaat. Maar met zonnepanelen en windmolens kunnen we nooit het energievraagstuk oplossen.

Overigens zijn die ook behoorlijk milieu onvriendelijk. In de VS begraaft men de wieken omdat ze niet te recykelen zijn. En de generator lekt een zeer giftig gas dat in de dampkring blijft hangen. Ook de overlast ervan voor burgers en de visserij staat uitbreiding in de weg. Met zonnepanelen zoekt men nog naar een oplossing hoe deze moeten worden vernietigd.

Er is dus nog wel veel werk aan de winkel. Ik wens minister Rob Jetten veel wijsheid om deze klussen te klaren met een D66-achtergrond.

Ir. B.G.W. Kaars, Driehuis