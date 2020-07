’Schoolchaos te wijten aan directie’

Waar dat geld bleef? Om te beginnen een dure directeur met dito secretaresse in een sjieke directiekamer, plus nog wat directiemanagement, dat ook in de papieren liep. Daarna werden er allerlei mensen de school binnen gehaald (logopedistes, interne begeleiders, remedial teachers) die maar één wens hadden: beslist niet voor de klas!

Ook studiereizen, liefst zo ver mogelijk weg, deden het goed, en vergeet de studiedagen en -conferenties niet. Ondertussen stond ik als gewone onderwijzer met plakband totaal stukgelezen leesboekjes op te kalefateren, die ik vervolgens zelf mocht kaften. En wij repareerden in de zomervakantie kapot schoolmeubilair en ouders van leerlingen schilderden mijn lokaal. Nee, er was geen geld voor landkaarten, nieuwe rekenmethodes, of een serie nieuwe leesboeken. Daar is laatst nog bijgekomen de gekte van onderwijs op afstand (digitaal). Als dat zo goed zou functioneren hadden we het al jaren geleden ingevoerd.

En u vraagt zich af hoe het komt dat ons onderwijs zo is terug gezakt en leerlingen zo slecht schrijven, niet meer kunnen rekenen en geen idee hebben van vaderlandse geschiedenis? Ik mocht niet eens de Tweede Wereldoorlog behandelen, laat staan de slavernij in Suriname!

R. van Ling (tot 8 jaar geleden leerkracht),

Heerhugowaard