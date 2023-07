’Een stadionverbod en alle schade betalen’

Dit stomme spelletje, 22 man die achter dezelfde bal rennen, kost iedere keer weer handenvol geld. De rekening naar de clubs sturen heeft ook geen zin. Door een klein aantal relschoppers wordt alles, of het nu oud en nieuw is of een ander feest of herdenking, aangegrepen om te rellen! Stop eens met pamperen en pak ze eens goed aan. Trek ze financieel leeg, alles tot de laatste cent terugbetalen en een levenslang stadionverbod. Of stop met voetbal. Maar doe iets en geen verzachtende omstandigheden zoeken.

I. Zingel