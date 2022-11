’Probleem met fatsoenlijke opvang’

Volgend jaar nog meer instroom van asielzoekers. Wanneer houdt dit op, vraagt André Leijten zich af?

Ieder weldenkend persoon snapt dat ons land géén instroom meer aankan. De rek is er uit, een fatsoenlijke opvang is niet meer mogelijk. Vol is vol en dan is er geen ruimte meer. Niet nog meer miljarden wegsmijten van ónze belastingcenten en tevens meer criminaliteit en onvrede importeren. De regering zal verantwoording dienen af te leggen voor hun onverantwoordelijk en destructieve beleid. Het lijkt wel of men gehypnotiseerd is en juist die dingen doet die ons land geen goed doen. Wellicht dat dit in opdracht van internationale organisaties gebeurt.

André Leijten, Marknesse