’Warm najaarsweer van alle tijden’

Ik weet nog als de dag van gisteren dat, toen ik in militaire dienst zat in 1967, het in oktober ook zo warm was! Dit komt veel vaker voor en heeft niets te maken met, wat ze ons graag laten geloven, de opwarming van de aarde. Nee, dit komt gewoon omdat de luchtstroming vanuit het zuiden komt.

W.H. van Ottele, Berg en Dal