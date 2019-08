Kiezers houden niet van geruzie binnen politieke partijen, wordt vaak gezegd aan het Binnenhof. De vete tussen Forum-kopstukken Henk Otten en Thierry Baudet, die nu is ontaard in een scheuring in het hart van de partij, zou wat dat betreft dodelijk moeten zijn. Zeker aangezien de scheuring een politieke beweging in opbouw treft.