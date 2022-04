’Mondiale klimaataanpak nodig’

Onze klimaatminister Jetten kon in Brussel geen meerderheid tegen gas op de been brengen en moet nu dus knarsetandend toezien dat er weer gascentrales gaan worden gebouwd in verschillende EU-landen. Gaan we het in Nederland nu ook wat rustiger aan doen qua klimaatmaatregelen, natuurlijk niet. De komende jaren gaan we gewoon door met het pompen van miljarden euro’s in het terugdringen van het gasverbruik, terwijl andere landen precies het tegenovergestelde doen. Wij blijven het braafste, maar vooral ook domste jongetje van de klas, door ons niets van deze nieuwe situatie aan te trekken en net te doen alsof alles bij het oude is gebleven. Het klimaat is belangrijk, maar daarbij vooral een gezamenlijke, liefst mondiale aanpak. En natuurlijk hebben we als kikkerlandje geen voorbeeldfunctie, in de verste verte niet. Wij worden gewoon uitgelachen om onze geldverslindende aanpak die wereldwijd echt niets uithaalt, maar wel veel kopzorgen oplevert bij de Nederlandse belastingbetalers.

Jan Pronk, Beverwijk