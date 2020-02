Buiten China lijkt het coronavirus zich langzaam te verspreiden. Nederland is voor zover we weten virusvrij. Maar legitimeert dat het lakse optreden van het kabinet rond preventie en repatriëring? Nuchterheid uit gemakzucht kan snel ontaarden in nalatigheid. Terecht stelde CDA-kamerlid Pieter Omtzigt vragen hierover aan twee ministers.