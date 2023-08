Eerst mijn auto van binnen stofzuigen en 2 euro contactloos betalen. Maar de stofzuiger weigerde dienst en niemand die mij kon bijstaan. Ach, het is maar 2 euro, maar het zat mij toch niet lekker. Falcon via e-mail aangeschreven en binnen no time kreeg ik, nadat zij mijn bankgegevens hadden opgevraagd, 4 euro bijgeschreven.

Twee eurootjes extra, voor de volgende keer, staat erbij. Kijk, dat noem ik nou service!

Evert Boes,

Bergschenhoek

