Brief 1 ’ABN Amro in de fout’

Bekijk ook: Topman ABN Amro biedt klanten persoonlijk excuus aan

Op 15 april werd onder meer naar buiten gebracht dat ook Gerrit Zalm onderwerp van onderzoek zal zijn in de witwas affaire van ABN Amro. De bank moet een hoge boete voor deze zaak betalen, namelijk 480 miljoen euro omdat de controle op mogelijke criminele geldstromen en terrorismefinanciering niet op orde was.

Wie schetst mijn verbijstering als ik op 16 april een brief van ABN Amro in de bus krijg, waarin toegelicht wordt waarom de nieuwe tarieven voor klanten worden gewijzigd. In de betreffende brief is te lezen dat verhoging van kosten noodzakelijk is vanwege de bestrijding van financiële criminaliteit zoals fraude en witwassen. Wat een lef en onfatsoen van deze bank om vrijwel daags na het openbaar gemaakte witwas-schandaal een dergelijke brief bij de klanten te deponeren. Schandalig!

Bert Meijer, Nieuw-Vennep

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: