’Parkeercontroleur bewapenen’

In zulke wijken wonen en leven veel mensen die niet voor rede vatbaar zijn en kort lontjes hebben. Dat sommige mensen dubbel geparkeerd staan of op de stoep terwijl er wel plekken vrij zijn maar te beroerd zijn om vijf stappen verder te lopen of vuilniszakken naast een (volle) vuilcontainer achterlaten onderstreept hun asociale gedrag.

Ik denk dat menig parkeercontroleur zich niet veilig voelt in zulke wijken maar aan de andere kant moet er wel gehandhaafd worden, echter parkeercontroleurs kunnen zich amper verdedigen. Laat de scanauto gewoon zoals het is en laat de politie wat vaker door de wijk rijden en dubbelparkeerders en/of stoepparkeerders bekeuren.

En wil je toch de parkeercontroleur terug op straat, geef ze dan op zijn minst een wapenstok of pepperspray mee om agressieve mensen af te kunnen weren.

P. van Neck, Rotterdam