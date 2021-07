’Weg veiliger na periodiek onderhoud’

Hier lijkt sprake te zijn van de ’wet van de dalende meeropbrengst’. Veiligheidsmaatregelen hebben eerder al effect gehad en de daling van slachtoffers vlakt af. Zaak is nu om niet te verzanden in schijnveiligheid en ridicule maatregelen die ons goud geld kosten en niets opleveren. Als automobilist merk ik dat op veel plaatsen het onkruid en de bosjes zodanig gegroeid zijn dat de verkeerssituatie onveilig wordt, omdat er nauwelijks zicht is. Verkeersdrempels geven een vals gevoel van veiligheid, gewone auto's rijden zich er op stuk terwijl vrachtwagens voor bijvoorbeeld huisafval er met volle vaart ongehinderd overheen stuiven. Goten worden niet geveegd waardoor regenwater niet wegloopt en te veel water op de weg blijft staan; niet bevorderlijk voor het remvermogen van een auto.

Als we nog ’verkeerswinst’ willen behalen zullen we de wegen regelmatig moeten laten schouwen en goed moeten laten onderhouden. Dan kan het aantal verkeersdoden wellicht nog iets omlaag.

R.M. Duijne, Almere