’Onnodig oponthoud bij woningbouw’

We lopen over van de plannen en locaties, maar er gebeurt weer niets. Nu is het echter zo dat door de wetgeving ook nog eens rekening gehouden moet worden met beschermde diersoorten zoals vleermuizen, etc. Als namelijk blijkt dat er in een bestemmingsplan voor reguliere woningbouw, één of meerdere beschermde diersoorten voorkomen, dan wordt de bouw stilgelegd of gaat deze voorlopig niet door.

De opdracht is dan om huisvesting voor deze dieren elders te zoeken. Indien aan de gestelde voorwaarden zijn voldaan dan komt het bestemmingsplan opnieuw ter discussie. Dit zorgt voor de nodige vertraging, hetgeen een blamage is voor de huidige situatie op het woonfront. En Den Haag maar roepen dat er gebouwd moet worden en dat er een aparte woonminster moet komen.

R.L. van Hasselt, Gieten