Kerst in Afrika blijft een vreemde gewaarwording

Door RUUD ELMENDORP Kopieer naar clipboard

Nairobi - Trossen knipperende kerstverlichting, glanzende gouden ballen met hulsttakjes, kerstmannen die Jingle Bells spelen op een plastic saxofoon. Het is er allemaal, en niet in de sneeuw maar in de hete zon met een verkoelende tropische bries.