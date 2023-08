’Alles doen om visserij te behouden’

Het worden de ogen en oren van de bv Nederland op de Noordzee met moderne middelen. Ze gaan data verzamelen voor een beter beheer van de Noordzee en houden eventuele kwaadwillenden in de gaten die snode plannen hebben om diverse kabels en gasleidingen te saboteren.

Er zou ook eens gekeken kunnen worden naar de visstand tussen de windmolens in. Je zou zeggen dat nu er niet wordt gevist aldaar veel vis is. Met een ander soort visbootjes die manuvreerbaar zijn en met een sleepnet achter de boot ipv aan beide kanten. Een beetje puls erbij en de netten lopen vol. Vissers blij en de visindustrie krijgt weer een impuls. Alles moet in het werk gesteld worden om onze visserij te behouden. Er werken veel mensen in deze sector die dit verdienen.

Cees Koopman,

Breda