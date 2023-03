Premium Het beste van De Telegraaf

Wasbeerhond is zondebok

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Ladies and gentlemen: we got him. Het is de Nyctereutes procyonoides. Nee, echt waar, deze keer weten we het zeker: we hebben ’m. Het was geen verkouden grotvleermuis met een zwak immuunsysteem die door één keer te niezen de pandemie veroorzaakte. De boosdoener was geen verstrooide Chinese laborant, ook al zegt de FBI van wel.