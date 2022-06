We vermoedden dat deze op de parkeerplaats zou moeten liggen. ’s Avonds teruggereden maar helaas was de toegang gesloten. Gelukkig belde een medewerker de volgende dag dat de portemonnee was afgegeven bij de balie door een eerlijke vinder. Langs deze weg willen wij de onbekende vinder bedanken. Gelukkig zijn er nog eerlijke mensen.

Lidwien Westerbos, Sint Nicolaasga

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.