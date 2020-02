VVD maakt zich vooral druk om onzin

Daar stond-ie hoor. Glimmend van trots op de Nieuwmarkt: Daantje Wijnants, chef lege dozen van de hoofdstedelijke VVD. Als een ware Alberto Stegeman had hij zojuist laten zien dat de handhaving in de hoofdstad ernstig tekortschiet. Om dat aan te tonen had hij vijf lege kartonnen dozen op de grond gegooid voor de Waag. „Dit is een experiment om te kijken hoe lang het duurt voordat er daadwerkelijk iemand wat van zegt en dat handhaving ons komt beboeten”, aldus Wijnants in een kek gemonteerd filmpje. Om de zaak extra cachet te geven, liet hij linksboven in beeld een klokje meelopen. Tik tak, tik tak.