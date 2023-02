’Miskenning van lager opgeleiden’

Je zou bijna denken dat de meerderheid van Nederland hoogopgeleid is en wie dat niet is, dat aan zich zelf te danken heeft.

De werkelijkheid is anders. In 2021 bedroeg het percentage hoogopgeleiden 35,5%. De meerderheid (64,5%) van Nederland heeft een middelbare opleiding of wat men noemt een lagere opleiding.

Deze praktisch opgeleiden worden ten onrechte miskend. Het is niet zo, dat eenieder het talent en de aanleg heeft om een hbo- of universitaire studie te volgen.

De praktisch opgeleiden voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek. In een NRC-artikel, de krant voor hoogopgeleiden, wordt minder opleiding gekoppeld aan meer argwaan. Of de argwaan terecht is of niet, is een vraag die niet beantwoord wordt in het stuk. Volgens mij is die argwaan veroorzaakt door het alsmaar afbreken van voorzieningen door de kabinetten Rutte I t/m IV en door de toenemende ongelijkheid.

Het wordt tijd dat praktisch opgeleiden als waardevol erkend worden. Het wordt tijd dat politici het contact met de burgers, ook die lastige die hen niet vertrouwen, herstellen.

Anne van Dijk, Drachten