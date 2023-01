’Overheid moet ingrijpen bij palliatieve zorg’

Uit het artikel ’Palliatieve zorg mensonterend’ (Tel. 10/1) maak ik op, dat de leverancier eerst een gesprek voert bij de mensen thuis, om te kijken in welke mate iemand incontinent is en hoeveel materiaal hij of zij hiervoor nodig heeft. Mijns inziens gaat hier enkel de arts, wijkverpleegkundige of verzorginstelling over en niet een leverancier. Aangezien dit een geval van schending van de Privacywet (AVG) is, lijkt het mij meer iets voor de overheid om in te grijpen. Bij een onderzoek van zorgverzekeraars zullen altijd de kosten op de eerste plaats staan en daarna pas de patiënt.

Linda van der Zon- Bronsgeest, Oegstgeest