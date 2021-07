’Truckverbod voor Haringvlietbrug’

De oorzaak is het doortrekken van de A4 naar Bergen op Zoom. Nu wordt er massaal door vrachtverkeer van Antwerpen naar Rotterdam (en visa versa) gebruik gemaakt van deze route. Het ministerie wil nu dat er slechts één rijstrook beschikbaar is met een snelheid van maximaal 50 km/u tot het herstel in 2023. Dit zal elke dag enorme verkeersopstoppingen geven. De oplossing kan een stuk eenvoudiger. Verbied het vrachtverkeer om gebruik te maken van de Haringvlietbrug. Laat het vrachtverkeer net als voorheen over de Moerdijkbrug rijden tot de Haringvlietbrug hersteld is. Dan kan het autoverkeer normaal van de twee stroken met 100 km/u gebruik maken van de Haringvlietbrug, zonder dat er allerlei verkeersopstoppingen komen.

A. de Vos