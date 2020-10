’Zorghelden verdienen alle steun’

De lastige knopen zijn doorgehakt door politici die wij zelf hebben gekozen. Zij verdedigen hun keuzes in het openbaar. Natuurlijk zijn we het lang niet allemaal eens met alle genomen besluiten, maar ook dat hoort er bij in een democratie.

Sterker nog, ik denk dat vrijwel niemand het met alles eens is. Toch leggen we ons er in meerderheid bij neer en doen mee.

We sluiten onze horeca, richten teststraten in, schalen de gezondheidszorg op of af naargelang de situatie en werken ons te pletter om het allemaal voor elkaar te krijgen.

Omdat we van mening zijn dat dit ons algemeen belang het beste dient.

Wie deze hardwerkende mensen agressief benadert, uitscheldt of in gevaar brengt, doet niet alleen een ander mens kwaad, maar heel onze samenleving.

De mensen in de zorg voeren, soms met gevaar voor eigen leven, uit wat wij op dit moment het beste vinden. Daarmee verdienen ze alle steun.

Annique Lelie,

Wageningen, medisch-

ethica, filosoof en hovenier