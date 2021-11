’Uniform vrij van voorkeuren’

Het geloof is een persoonlijke keuze van ieder persoon. Het uitdragen van die keuze voegt niets toe aan het uitvoeren van de taak van een boa. Het laten zien door een boa dat hij objectief is, is een belangrijk en essentieel onderdeel van een onbevooroordeelde rechtsdienaar en daar hoort natuurlijk ook een uniform bij dat vrij is van persoonlijke voorkeuren.

A.F. Donker, Noordwijk