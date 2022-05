Jodenhaat simpelweg ’erg’ vinden is een gemiste kans

Binnenland

CIDI telde vorig jaar meer antisemitische incidenten

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreerde vorig jaar in totaal 183 anti-Joodse incidenten, wat meer is dan de 135 incidenten in 2020 en ongeveer gelijkstaat aan de 182 in 2019. „Zorgwekkend is dat een toenemend aantal incidenten zich afspeelt op scholen verspreid over het hel...