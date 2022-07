Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Inkomensverschillen Is het niet tijd voor maximuminkomen?

— Een verhouding van 10 : 1 tussen de top en de laagste inkomens, zoals de econoom Jan Tinbergen ooit voorstelde, zou dan ook meer dan genoeg moeten zijn.

De inkomensverschillen in Nederland zijn groot. Neem Frans van Houten, de topman van Philips. Hij verdient in twee dagen evenveel als Aicha Alaoui, een ervaren schoonmaakster, in een heel jaar. Is dat erg?