Uitslag stelling: ’Formule Hema uitgewerkt’

Hema verkeert al jaren in zwaar weer en kampt met een schuld meer dan 750 miljoen euro. De overheid overweegt om bij te springen. Driekwart van de deelnemers ziet dit echter niet zitten. „Laat de markt zijn werk doen”, klinkt het. Dat Hema met zo’n 9500 mensen in dienst een grote werkgever is wil niet zeggen dat het een unieke behandeling verdient. „Staatssteun zou weggegooid geld zijn, hoe triest dan ook voor het personeel”, zegt iemand.

Hulp vanuit de overheid zou niet eerlijk zijn tegenover talloze bedrijven in het mkb die keihard getroffen zijn door de coronacrisis. „Veel winkels zitten in de problemen, help ze dan allemaal! Hema was trouwens al voor de coronacrisis geen gezond bedrijf meer ”, luidt een reactie. Iemand voegt toe: „Gezien hun schuldenlast voor deze crisis zou het onterecht zijn als de staat deze last zou gaan verlichten.” Men refereert veelal aan andere Nederlandse winkelketens in het heden en verleden: „C&A draait ook niet goed, moeten zij dan niet geholpen worden?” En: „De overheid heeft V&D ook failliet laten gaan. Er is geen enkele reden om een bedrijf van een miljardair te steunen.”

Dat eigenaar Marcel Boekhoorn zelf genoeg in huis heeft om zijn bedrijf te redden is een veelgehoorde mening: „De schuld is lager dan een miljard dus waarom zou miljardair Boekhoorn niet bijspringen met zijn eigen geld als hij Hema zo graag wil behouden? Hij wist tenslotte van tevoren waar hij aan begon.” Een deelnemer onderschrijft dit: „Boekhoorn moet zijn eigen broek ophouden. Hij wist bij de overname dat het bedrijf er niet florissant voor stond.”

Schuldeisers stellen voor een gedeelte van de schuld kwijt te schelden in ruil voor aandelen, waardoor ze dus eigenaar van het bedrijf kunnen worden. Ruim de helft vindt dat Boekhoorn dit aanbod moet accepteren. Voorstanders van staatssteun voor Hema waarschuwen echter om dit vooral niet te doen. „Beleggers geven alleen om geld en niet om het concept, dus houdt ze vooral buiten de deur. Boekhoorn is goed bezig met Jumbo, online en buitenlandprojecten. Geef hem de kans.”

Anderen voorzien door deze bedrijfsvoering het einde van de klassieke Hema-winkel. De helft zou dit overigens wel betreuren. Hema heeft als icoon namelijk een belangrijke functie in de winkelstraat, vindt deze groep. „Als Hema verdwijnt ben je een publiekstrekker kwijt.” Maar met veel online verkoop en Hema-producten die nu ook bij Jumbo in de schappen liggen wordt Hema als fysieke winkel minder belangrijk. Bovendien, „het concept van de Hema is ouderwets en heeft geen toekomst.”

De Hema-formule is volgens velen dan ook uitgewerkt. „Hema heeft zichzelf de markt uit gemanoeuvreerd. De winkel is niet meer wat het ooit was.” Hema heeft de ondergang aan zichzelf te wijten, stellen anderen. „Een steeds beperkter aanbod, hogere prijzen, regelmatig lege vakken en slecht geïnformeerd personeel zorgen ervoor dat je elders gaat kijken” Toch blijven enkelen trouw aan de Hema: „De enige winkel met leuke kinderkleding en een echt broodje rookworst.”