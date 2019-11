’Koeman zet Oranje weer op de kaart’

En dit in een poule met Duistsland dat in die Heimat glansrijk werd verslagen. Toegegeven, hij heeft meer talentvolle spelers dan zijn voorgangers, maar het is zijn verdienste om van dit piepjonge elftal met enkele routiniers een echt team te smeden dat voor de overwinning gaat. Koeman coacht in de geest van Cruijff en dat werpt zijn vruchten af. Het belangrijkste ingrediënt voor zijn succes is dat de spelers plezier uitstralen en trots zijn het Oranje te dragen. Dat belooft veel voor de toekomst !

Bas Overmars