’Wind Meltemi wakkert vuur aan’

Het was ’s zomers altijd al vrij warm in Griekenland, daarom kon je beter in de Egeïsche Zee vertoeven dan in de Ionische Zee. Vooral voor zeilers is het daar veel aantrekkelijker, want in de Egeïsche Zee heb je het natuurfenomeen van de wind die Meltemi heet, weet Bert Osendarp.

Die blaast vooral in de zomer met flinke windkracht van het noorden naar het zuiden, ook over de vele eilanden die het land rijk is. Een zegen van de natuur, het maakt de warmte daar normaal wat draaglijker, maar heeft nu een negatief effect op de overal de kop op stekende bosbranden. Wat eens een zegen van de natuur was, is nu de aanjager van honderden bosbranden, waarbij ook de nodige doden vallen. Het lijkt wel of de natuur boos op ons is? Op ons geprutst met het klimaat.

Bert Osendarp, Irechek