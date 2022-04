Premium Het beste van De Telegraaf

Bouwcapaciteit ’De bouwcapaciteit is er, nu de locaties nog’

— Het is mogelijk om in de periode tot 2030 gemiddeld 100.000 woningen per jaar, want de bouwcapaciteit is er, aldus Vera Uunk. „Alleen zijn er onvoldoende vergunningen op de korte termijn verstrekt.”

Door Vera Uunk Kopieer naar clipboard

Vanuit de bouwcapaciteit bezien is het mogelijk om in de periode tot 2030 gemiddeld 100.000 woningen per jaar te bouwen en dit te combineren met een ambitieuze duurzaamheidsagenda. Over de gehele periode bezien vereist dit een groei van de werkgelegenheid van 1,8% per jaar, terwijl de arbeidsproductiviteit met gemiddeld 1,6% per jaar moet toenemen.