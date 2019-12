Nog één dag en dan gaan we het nieuwe jaar in. Als ik een wens voor het nieuwe jaar mag doen, dan wens ik dat er meer vertrouwen komt tussen de politici en de rest van de samenleving. Ik hoop dat wij als burgers in 2020 de politici weer kunnen vertrouwen en dat omgekeerd de politici ons, de inwoners van dit land, meer gaan vertrouwen.