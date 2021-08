’Nederland is een treuzellandje geworden’

Nederland is langzamerhand verworden tot een met honderden wetten en regeltjes dichtgetimmerd treuzellandje, wat nu weer blijkt uit het ophalen en beschermen van ons ambassadepersoneel en alle mensen die ons in Afghanistan opbouwend hebben geholpen.

Tegelijkertijd kunnen er wel IS-overlopers worden opgehaald. Wat ook niet meewerkt, is de stroperige kabinetsformatie, door een zichzelf boven het gewone volk verheven voelend elitecorps, dat de overwinning van rechts bij de verkiezingen volledig negeert en in eigen grootheidwaan is vastgelopen.

B. van Steenbergen, Lelystad