’Supermarkt dupe van statiegelregel’

Met de groene waas voor de ogen heeft mevrouw van Veldhoven het statiegeld voor blikjes doorgedrukt en de daar aan voorbij gegaan aan de ellende voor supermarkten, stelt Cees Jacobs.

Jarenlang is dit in Amerika al van kracht, met als gevolg daklozen die de blikjes in boodschappenkarretjes verzamelden en inleverden. De supermarkten zullen de blikjes plat moeten maken als er inderdaad wordt ingeleverd met alle kosten van dien. Iedereen neemt dan alle merken terug, of blijft dat eigen merk supermarktgebonden? De jeugd zal die 15 eurocent echt niet bewegen om een blikje terug te brengen. Als er 20 cent op straat ligt nemen ze niet eens de moeite om dat op te pakken. Om je heen zie je dat zij de waarde van geld anders inschatten dan zou moeten.

Maar de groene aandrang heeft er weer een regel doorgedramd en de kosten en narigheid is weer eens voor de ondernemers en het volgende kabinet. Groen worden zullen we, hoe dan ook net zoals het verguisde Biomassa drama.

Cees Jacobs,

Almere