’Overheid had eerder moeten ingrijpen’

Nu is er door dit manco verspreiding over geheel Nederland tot stand gekomen mede omdat het openbaar vervoer actief bleef en nog steeds blijft.

De overheid heeft destijds wel ingegrepen gedurende de vogelgriep. Toen werd er een ring om besmette boerderijen gelegd en werd er preventief geruimd en ontsmet. Je mocht er toen absoluut niet in de buurt komen.

Waarom is deze aanpak niet overgenomen en heeft men vervoer van personen uit deze zwaar besmette zone gewoon toegestaan? Er was al lang bekend dat dit een hele gevaarlijke pandemie in wording was. China was daar immers toen al de leerschool van.

Had men bovenstaande zones afgesloten en ingedamd, dan hadden we de economie niet op slot hoeven te gooien zoals nu. Er gaan straks ondanks staatssteun mega veel bedrijven failliet. Zij kunnen de doorlopende kosten nooit dragen.

A. Stork