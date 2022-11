’Oranjesfeer komt nog wel’

Je zou niet zeggen dat het bijna zo ver is gezien het ontbreken van de oranje vlaggetjes, snuisterijen en de onophoudelijke tv reclames die inspelen op het WK. Niet zo gek als je beseft dat de wedstrijden in een land worden gespeeld waar de mensenrechten worden geschonden, de maand november volstrekt ongeschikt en ongebruikelijk is voor een WK en de meeste mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben. En toch gaat het WK straks in ons kikkerlandje leven als we eenmaal door de voorrondes zijn. Die komen we gemakkelijk door met koning Louis en zijn talentvolle spelersgroep. Maar het WK had natuurlijk nooit aan woestijnland Qatar toegewezen mogen worden!

Bas Overmars,

Amsterdam