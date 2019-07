’Klimaatlasten veel te hoog’

Het is volgens de klimaatridders en klimaathobbyisten best betaalbaar voor de gewone burger; je kunt bijvoorbeeld 25.000 euro lenen tegen een zeer lage rente en in 20 jaar aflossen, dit om bijvoorbeeld een warmtepompinstallatie te laten installeren. Dit houdt in dat je bijna 105 euro, exclusief rente, kwijt bent per maand. Dan moet of kun je nog lenen voor isolatie van je huis, dak, gevel, etc. want anders stook je je huis niet warm in de winter. En dan heb ik het nog niet over elektrisch rijden. Ik noem zomaar enkele zaken op waar voor je moet lenen, dit houdt in dat de maandelijkse lasten onbetaalbaar worden.

Loek de Wit, Lommel (B)