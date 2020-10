Helaas zijn wij niet de enigen die te maken hebben met corona. Tienduizenden mensen in Nederland rouwen om het verlies van een naaste. Veel mensen die milde klachten hebben door corona hebben nog last van de naweeën daarvan. Laten we met zijn allen zorgen dat we dit verschrikkelijke virus onder controle gaan krijgen. Hou je aan de coronaregels. Hou anderhalve meter afstand en draag een mondkapje als je gaat winkelen. Corona is geen griepje.

Reza Kloens,

Numansdorp