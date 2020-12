Premium Verhalen achter het nieuws

’Al zit ik moederziel alleen, dan trek ik toch iets moois aan’

Wat dragen we deze kerst? Schuif jij in een stijlvolle outfit aan tafel of vind je het de moeite niet waard zo zonder visite, en blijf je lekker rondhangen in je joggingpak? VROUW ging de straat op. Wat wordt jouw kerstoutfit?