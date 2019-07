Brief 1 ’Jan Modaal wordt uitgekleed’

Het regeringsbeleid was er ook op gericht dat de woonlasten ongeveer 25% mochten bedragen van het nettosalaris. De ziekenfondspremie bedroeg in totaal, werkgevers- en werknemersdeel, 7% van het brutosalaris. Deze situatie is inmiddels een droomscenario dat ver achter ons ligt. Jan Modaal is sinds de jaren zeventig structureel financieel uitgekleed. En pas nu, in 2019, begint het door te dringen dat de mensen die Nederland economisch overeind moeten houden failliet dreigen te gaan. Hopelijk wordt hier door de regering, na het zomerreces van acht weken, serieus aandacht aan besteed.

Sija van Geijn Oosterhout

