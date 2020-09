Slap coronabeleid pijnlijk déjà vu

Goddank hebben we verstandige buren. Nu Duitsland en België de Randstad code rood gaven, komt er hopelijk een definitief einde aan dat nog-niets-aan-de-hand-sfeertje in kabinetskringen, waardoor de besmettingen hier extra konden toenemen. Terwijl de regering nog eventjes deed alsof besmette jongeren geen andere groepen in de samenleving bereiken en het RIVM mompelde dat ’de situatie onder controle is’, speelden onze buurlanden op zeker.