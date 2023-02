’Bezoek van concert nu voor elite’

Tijdens corona was het helemaal zwaar: niet alleen de vele diensten, maar ook collega’s die ziek werden doordat ze hun beroep uitoefende, en natuurlijk de vele heftige gevallen, vooral bij de wat oudere patiënten. En nu, nu zijn we terug -gelukkig- naar het nieuwe normaal.

Nou ja, normaal: als muziekliefhebber ga ik graag naar concerten en festivals. Echter, dat is bijna onmogelijk voor iemand met een baan zoals ik. Voor Lowlands betaal je driehonderd euro, en dat is alleen toegang. Dan heb ik het niet over eten en drinken. Datzelfde geldt voor het North Sea Jazz Festival. Laat staan dat een collega van mij naar Beyonce kan of Taylor Swift. Het is simpelweg onbetaalbaar geworden voor de werkende massa. Een concert of festival wordt een elitefeestje.

En nu? Nu werk ik gewoon door. Nog steeds is het zwaar. Ook omdat we in de zorg geen moment hebben gehad om ons te ontspannen. Drukke werkdagen, veel uitval door overwerk en na corona kwam de griepgolf. Ik ga gewoon door. Maar deze zomer wel met een naar gevoel omdat voor mij Lowlands niet doorgaat.

Lars Dekkerij