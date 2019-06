’Verkeersexamen heeft weinig nut’

De uitslag was, zoals ieder jaar weer, 100 procent geslaagd; alle kinderen hadden hun vrkersdiploma gehaald. Dit papiertje heeft m.i. geen enkele waarde. Dat is straks, na de zomervakantie in september, als de scholen weer beginnen goed te merken. Als je dan kijkt bij een willekeurig school in het voortgezet onderwijs, hou je je hart vast.

Appende scholieren, soms met oortjes in, die rijen dik over de weg crossen. Met gevaar voor eigen leven fietsen ze dwars door alle verkeerregels heen. In de donkere maanden fietsen velen zonder licht naar school. Soms racend door rood om op tijd op school te zijn. Verkeersovertreders worden niet of nauwelijks beboet of op verplichte verkeersles gestuurd.

Rob Koelewijn, Lisse