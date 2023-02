’Die hacks gebeuren niet zomaar’

Dit soort dingen gebeurt niet ’zomaar’. Het werkelijke probleem is de nonchalance bij bedrijven die persoonlijke gegevens gebruiken. Als je een creditcardnummer wil opslaan in je administratie moet je aan duizenden regels denken. Maar NAW-gegevens? Geen haan die daar naar kraait.

De mensen zelf zijn ook een probleem. Toch even een attachment openen, toch even op een link klikken... Meestal zijn het geen hackers maar oplichters, maar ja, dat strookt tegen het ego, dus… hackers it is.

Peter Looyenga,

Wageningen