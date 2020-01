’Vuurwerk Europees regelen’

De laatste jaren begint het geknal zo ongeveer vanaf de herfstvakantie; puur illegaal. Wat zien we in die periode aan handhaving? Zolang in België het hele jaar vuurwerk verkocht mag worden en het in Duitsland in de supermarkt tussen de levensmiddelen ligt, heeft een verkoopverbod in ons land geen enkele zin. In die landen is het overigens ook nog zwaarder en goedkoper. Kwaadwillenden kunnen het daar met autoladingen tegelijk halen. De eerste actie zou van de EU moeten komen door het stellen van uniforme regels. Daar je hoop op vestigen is echter ook naïef.

Jan Oosterhof, Hellendoorn